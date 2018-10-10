أيام الأستاذ قاموس للترغيب في المطالعة بالقصرين من 12 إلى 27 أكتوبر تحت شعار "طفل يقرأ... طفل يرقى"

تنظم جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها (الفرع الجهوي بالقصرين) أيام الأستاذ قاموس للترغيب في المطالعة بالجهة تحت شعار "طفل يقرأ... طفل يرقى"، وذلك في الفترة المتراوحة بين 12 و27 أكتوبر الحالي بمناطق سبيطلة وتلابت وفريانة، إلى جانب القصرين المدينة.





وتعقد الجمعية سلسة من الاجتماعات، خلال هذه الفترة، بأمهات تلاميذ السنوات الثانية للتعليم الأساسي. ويتمثل مضمون الاجتماعات في تكوين الأمهات في الطرق والأساليب التي بموجبها يُرغّـبْن أبناءهن في مطالعة القصص بالبيت، وفق ما أفاد رئيس الجمعية الصادق المحمودي الذي اعتبر أن الأم هي الأقرب إلى ابنها وإلى المدرسة.





وأضاف أن الجمعية ستتولّى مدّ الأمهات بوثيقة (بطاقة الترغيب في المطالعة)، تتوليْن من خلالها مساعدة أبنائهن على تعميرها عند مطالعة كل قصة، ثم إرجاعها إلى المعلم الذي يمدّ بها الجمعية في نهاية كل ثلاثي، وهو ما سيمكّن من اعتمادها في تبيّن نسق الإقبال على المطالعة وفي ضبط الفائزين في النشاط في مرحلته الأولى.





وأبرز أن الهيئة المديرة للجمعية ستجمع بطاقات المطالعة عند نهاية الثلاثي الأول، وتعلم التلاميذ المشاركين بنسق التقدم في المطالعة، قصد خلق التنافس بينهم لشحذ عزائمهم للإقبال على المطالعة، مشيرا إلى أن الجمعية ستقدم جوائز تشجيعية للمتفوقين.





وبيّن أنه سيتم خلال نهاية الثلاثي الثالث تجميع بطاقات المطالعة من جديد، وترتيب المشاركين حسب عدد القصص التي تمت مطالعتها، ثم تضبط الجمعية قائمة التلاميذ الثلاثة الأوائل الذين يكونون قد طالعوا أكثر عدد من القصص بالنسبة إلى كل قسم من أقسام السنوات الثانية بالمدارس المشاركة في أنشطة الجمعية، وتدعوهم للمشاركة في دورة التصفيات وهي مسابقة في الإنتاج الكتابي تنجز في شهر ماي 2019 بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمطالعة الذي سينتظم تحت شعار : " طفل يقرأ... طفل يرقى".





وسيتم تكريم الفائزين في هذا النشاط بمناسبة مهرجان الأستاذ قاموس للغة العربية في دورته السابعة التي ستنتظم نهاية شهر جوان 2019، وذلك بمنح المحرز على المرتبة الأولى جهويا جائزة الأستاذ قاموس في المطالعة، إلى جانب تكريم مجموعة من الفائزين وأمهاتهم ومعلميهم ومعلماتهم وكذلك مديري المدارس التي ينتمون إليها.





وتهدف أيام الأستاذ قاموس للترغيب في المطالعة، إلى المساهمة في جهود استقطاب تلامذة السنة الثانية من التعليم الأساسي للإقبال على المطالعة بالبيت وبالمكتبات العمومية، وكذلك إلى نشر ثقافة المطالعة بالبيت وتفعيل دور الولي وانخراطه من أجل تحقيق هذا الهدف.





وفي ما يتعلّق بمواعيد اللقاءات التي ستعقدها جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها (الفرع الجهوي بالقصرين)، فإنها ستستهلّ بالمدرسة الابتدائية المغرب العربي بتلابت يوم 12 أكتوبر، تليها يوم 13 أكتوبر لقاءات بالمدرسة الخاصة الروابي والمدرسة الابتدائية حي الزهور والمدرسة الخاصة النخبة والمدارس الابتدائية "الفاضل بن عاشور 1" و"الفاضل بن عاشور 2" و"حي النور" بالقصرين.





ويزور أعضاء الجمعية يوم 20 أكتوبر مدينة فريانة، لملاقاة أمهات تلامذة المدارس الابتدائية "الهادي العجلاني" و"2 مارس" و"غرة جوان" و"الأحواش والبلد" و"سيدي تليل"، إلى جانب المدرستيْن الخاصتيْن "الفوز" و"ابن سينا".

وتختتم سلسلة هذه اللقاءات يوم 27 أكتوبر بالمدرسة الخاصة "بوزقام" بالقصرين، ومدرستيْ "حشاد" و"الجمهورية" بسبيطلة.