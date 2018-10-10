وهبي الخزري مرشح لجائزة افضل لاعب لشهر سبتمبر بالبطولة الفرنسية

تم اختيار لاعب الوسط الدولي التونسي لنادي سانت اتيان الفرنسي وهبي الخزري من بين ثلاثة لاعبين مؤهلين لاحراز جائزة افضل لاعب لشهر سبتمبر بالبطولة الفرنسية لكرة القدم.





وضمت القائمة ايضا حسب ما نشره الموقع الرسمي للفريق الفرنسي يوم الثلاثاء مهاجم ليل نيكولاس بيبي ومتوسط ميدان ليون تانغاي ندومبيلي.





وكان الخزري سجل ثنائية امام موناكو وهدفا امام كاين ليصبح افضل هداف تونسي في تاريخ البطولة الفرنسية بمجموع 40 هدفا.





يذكر ان الخزري تعرض خلال اللقاء الاخير امام ليل يوم السبت الفارط لحساب الجولة التاسعة للبطولة الفرنسية الى اصابة ستحرمه من المشاركة مع المنتخب التونسي في المباراة امام منتخب النيجر المقررة يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي برادس بداية من الساعة 19 و15 دقيقة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2019).