الرابطة الوطنية لكرة القدم تسلط جملة من العقوبات المالية والتاديبية

اتخذ مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الثلاثاء خلال اجتماعه الدوري جملة من القرارات التاديبية والعقوبات المالية تمثلت في ما يلي :





* معاقبة الشبيبة الرياضية القيروانية بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير .

* معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي القوارير والشماريخ.





* معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في دخول محب الى ارضية الميدان ورمي المقذوفات المتنوعة.





* معاقبة الجمعية الرياضية بجربة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل رمي القوارير.

* معاقبة القوافل الرياضية بقفصة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل رمي القوارير.

* معاقبة جندوبة الرياضية بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الفوشيك ورمي القوارير.

* معاقبة الترجي الرياضي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة.

* معاقبة الاتحاد الرياضي بسليانة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 3000 دينار من اجل العود في رمي القوارير.

* معاقبة نادي سكك الحديد الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1000 دينار من اجل اشعال الشماريخ في المدارج.





* معاقبة مدرب الجمعية الرياضية بأريانة مراد السبعي بـ 6 مقابلات مع خطية مالية قدرها 3000 دينار من اجل محاولة الاعتداء على الحكم المساعد .





* معاقبة مساعد مدرب الشبيبة الرياضية القيروانية نجيب خواجة بـ 6 مقابلات وخطية مالية قدرها 7000 دينار من اجل دفع المساعد الاول.





* معاقبة مسير النادي الرياضي البنزرتي هشام علوش بمقابلتين مع خطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل التصرف غير اللائق تجاه الحكم .





* معاقبة مسير نادي أولمبيك سيدي بوزيد سمير العجمي بالإيقاف مقابلتين مع خطية مالية قدرها 1500 دينار بسبب التصرف غير اللائق تجاه ملتقط الكرة.





* معاقبة المعد البدني للترجي الجرجيسي حسين بالطيب بمقابلتين وخطية ب 1500 دينار بسبب شتم الحكم.

* توبيخ مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي عمر الغول

* إحالة ملف رئيس جندوبة الرياضية نافع الطويهري إلى اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بجامعة كرة القدم.





* إحالة ملف رئيس الهلال الرياضي الشابي توفيق الشابي إلى اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بجامعة كرة القدم.





- قبول الإثارة شكلا و أصلا : هزم الإتحاد الرياضي بسليانة طبقا للفصل 21 من المجلة التأديبية لجامعة كرة القدم

* تخطئة فريق إتحاد سليانة بمبلغ 1000 دينار طبقا للفصل 21 من المجلة التأديبية لجامعة كرة القدم

* معاقبة اللاعب شرف الدين الكشطي بمقابلة إضافية دون إعتبار المقابلة موضوع الإثارة طبقا للفصل 21 من المجلة التأديبية





* تخطئة مرافق إتحاد سليانة الممضي على ورقة المباراة عبد المجيد الحمايدي بمبلغ 200 دينار وحرمانه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة شهر طبقا للفصل 21 من المجلة التأديبية لجامعة كرة القدم

* إسناد نقاط المباراة للامل الرياضي بجربة وإعتباره فائزا بنتيجة 2-0 طبقا للفصلين 16 و17 من القوانين الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم