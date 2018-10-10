القيروان: برمجة زراعة 45 الف هكتار إضافية من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد

برمجت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان زراعة 131 ألف هكتار من الحبوب بينها 21 ألف هكتار في القطاع المروي للموسم الفلاحي الجديد 2018- 2019، مقابل 86 الف هكتار تمت زراعتها خلال الموسم الفارط، أي بزيادة تقدر بـ45 ألف هكتار، وفق ما أعلن عنه، الثلاثاء، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عبد الجليل عفلي.





وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن حاجيات الجهة من البذور الممتازة للموسم الجديد تقدر بـ 22 ألف قنطارا مقابل 16 الف قنطار خلال موسم 2017 -2018.





وأشار إلى أنه من المؤمل أن يكون لكمية الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا أثر ايجابي على الموسم الفلاحي الجديد الذي تم الاعلان عن انطلاقه اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية وخصصت للنظر في الاستعدادات لاستقبال الموسم.





وبالنسبة لموسم الزياتين، توقع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، أن تكون صابة زيتون الزيت أقل من الموسم المنقضي أي في حدود 82 ألف طن مقابل 127 الف طن للموسم السابق، مضيفا أن التقديرات من انتاج زيت الزيتون ستكون في حدود 17 ألف طن مقابل 27 ألف طن خلال الموسم الفارط.





واكد انه سيتم الشروع قريبا، مع كافة الاطراف المتدخلة، في الاستعدادات لموسم جني الزيتون الذي ينتظر ان ينطلق مع مطلع شهر نوفمبر القادم، مشيرا الى انه سيتم العمل خلال هذا الموسم على تحسين استغلال مادة المرجين كسماد ورشها على المساحات الفلاحية بكميات محددة.

يشار إلى أن عدد اشجار الزيتون بولاية القيروان يقدر بـ 8 ملايين شجرة.