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الممثلة السينمائية الطفلة مي بالرحومة عضو لجنة تحكيم جائزة الطفولة واليافعين في أيام دمشق السينمائية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
الممثلة السينمائية الطفلة مي بالرحومة عضو لجنة تحكيم جائزة الطفولة واليافعين في أيام دمشق السينمائية
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محمد وليد الجموسي
 
تسجّل الممثلة السينمائية الطفلة مي بالرحومة حضورها في الدورة التأسيسية لأيام دمشق السينمائية للأفلام القصيرة، عضو لجنة تحكيم جائزة الطفولة واليافعين، التي ستقام من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي.

وكانت مي بالرحومة لعبت دور بطولة في الفيلم القصير "آية" للمخرجة مفيدة فضيلة الفائز بجائزة التانيت الذهبي في قسم الأفلام الروائية القصيرة ضمن الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية (2017) 
وتشارك والدتها الباحثة السينمائية والأستاذة الجامعية ليلى بالرحومة في هذه التظاهرة السينمائية، حيث ستلقي بالمناسبة محاضرة تحمل عنوان "صورة الطفل في السينما العربية".

و"أيام دمشق السينمائية للأفلام القصيرة" هي مناسبة سينمائية جديدة وموعد سنوي لصناع السينما، لعرض أفلامهم القصيرة في العاصمة السورية دمشق. وتنظّم هذه الأيام السينمائية الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء بالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية.  
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