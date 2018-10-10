في لقاء مع رئيس الجمهورية: وفد من الكونغرس الأمريكي يجدد التزام الولايات المتحدة بدعم التجربة الديمقراطية لتونس

جدد وفد من الكونغرس الأمريكي عن "اللجنة القضائية، في لقاء مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الثلاثاء بقصر قرطاج، التزام الولايات المتحدة بمساندة جهود تونس لتركيز المؤسسات الديمقراطية ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مثمنا دورها المحوري في ضمان الاستقرار في المنطقة عموما.





وأشاد الوفد الأمريكي الذي يتقدمه النائب "روبرت ويليام قودلايت"، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة دعم التجربة الديمقراطية الرائدة لتونس وما تحقق للتونسيين من مكاسب في مجال احترام الحقوق وضمان الحريات.





من جهته، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اللذين تربطهما علاقات صداقة وتعاون متينة، منوها بالدعم السياسي والاقتصادي المتميز الذي تحظى به تونس من قبل الولايات المتحدة بما من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لتونس وللمنطقة عموما.