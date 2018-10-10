اللجنة الوطنية للحج والعمرة تواصل أعمالها لتقييم الموسم الفارط للحج والاستعداد للموسم المقبل

أوصى اجتماع الجنة الوطنية للحج والعمرة، المنعقد الثلاثاء في مقر وزارة الشؤون الدينية، بإحداث هيكل تنظيمي تنفيذي منبثق عن اللجنة يسهر على تنفيذ القرارات والتوصيات وينسّق بين أعضاء مكتب شؤون حجّاج تونس.





كما تم الاتفاق في هذا الاجتماع، الذي أشرف عليه وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وفق بلاغ للوزارة، على إحداث لجنة رقابة ميدانيّة منبثقة عن اللجنة الوطنيّة للحجّ والعمرة، والشّروع في إعداد دليل إجراءات خاصّة بمناسك الحجّ يضبط مهامّ جميع المتدخّلين في الموسم، بالإضافة إلى تمديد الفترة المخصّصة للتّوعية بمشاركة جميع الأطراف المعنيّة وبمختلف مجالاتها (الفقهيّة، التّنظيميّة، الصحيّة، السلوكيّة ).





وأجمع المشاركون في الاجتماع، على تثمين تجربة الحجّ التدريبي والعمل على تعميمها في مختلف الجهات، ومزيد إحكام توزيع أعضاء مكتب شؤون حجّاج تونس، داعين إلى الإسراع في إعداد جدول الرحلات الجويّة، والتّمديد في الفترة المخصّصة للفحص الطبي لإضفاء المزيد من النّجاعة على الفحوصات الطبيّة.





ويأتي هذا الاجتماع لمواصلة أعمال اللجنة الوطنيّة للحجّ والعمرة، التي كانت انطلقت الأسبوع الماضي لتقييم موسم حجّ هذا العام والنّظر في الاستعدادات لموسم حجّ 2019، وقد حضره كل من المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالتنسيق والمتابعة ألفة الضحاك، والـرّئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات معزّ بوجميل، والطاهر بوسعادة ممثّل رئاسة الحكومة وبقيّة أعضائها.