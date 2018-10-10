قفصة: الشروع في حملة بلدية لتوزيع محاضر تنبيه على أصحاب المقاهي المستغلة للأرصفة

اكتظاظ وضيق في ممرات الأرصفة المخصصة للمترجلين ممن يحاولون جاهدين العبور بين صفوف الكراسي والطاولات التي تنتشر بشكل لافت أمام جلّ مقاهي المنطقة البلدية لمدينة قفصة، هذا الاستغلال للأرصفة دون وجه حقّ بات من الأمور التي لا تطاق وتثير السّخط وتذمر المواطنين، ما دفع بلدية قفصة إلى إتخاذ اجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار محاضر تنبيه يتم إيصالها مباشرة إلى أصحاب هذه المقاهي في سعي للفت انتباههم حول هذه التجاوزات في مرحلة اولى ثم ردعهم في مرحلة لاحقة.





وبيّن رئيس لجنة الاعلام والتواصل والتقييم ببلدية قفصة، طارق عمراني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن هذه الحملة أطلقتها، أمس الاثنين، بلدية قفصة لتتواصل على امتداد الاسبوع الجاري، وستشمل في البداية المقاهي التي يستغلّ أصحابها الارصفة والممرّات الخاصة بالمترجلين دون وجه حقّ ودون التراتيب الجاري بها العمل، على أن تتوسع في ما بعد لتطال المحلات التجارية والمطاعم.





وأشار إلى انه تم خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة تنبيه 25 صاحب مقهى بوسط قفصة المدينة ،مؤكدا أن هناك تجاوبا مع المخالفين الذين قام عدد منهم بإزالة الحواجز التي سبق وأن ركّزوها على الارصفة.





وأوضح أنّ بلدية قفصة خيّرت أن تكون أولى محطّات إنطلاق هذه الحملة هي وسط مدينة قفصة وحي النّور بسبب تتالي تشكّيات المواطنين من استغلال أصحاب المقاهي للأرصفة، مؤكدا أن هذه الحملة ستمتدّ إلى كلّ نواحي المنطقة البلدية وضواحيها.





ولفت إلى أن الغاية من هذه الحملة التي تنفذ بالتعاون مع جهاز الشرطة البيئية هي تنظيم ظاهرة إستغلال الأرصفة ولفت انتباه اصحاب المقاهي المخالفين والمستحوذين على الرصيف ودعوتهم إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية واستغلال المساحة المخصصة لصالحهم وترك ممرات للمترجلين، وفي حال عدم استجابتهم لمحاضر التنبيه ستتمّ مخالفتهم بخطايا مالية.





تذمر المواطنين من استغلال المقاهي للرصيف واستحسان حملة التنبيه

من جانبهم، عبّر عدد من سكّان المدينة في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) عن تذمرهم واستيائهم من ظاهرة اكتساح الارصفة من قبل أصحاب المقاهي بشكل عشوائي، معتبرين أن غياب سياسة الرّدع تجاه المخالفين وعدم تطبيق القانون هما السبب الرّئيسي وراء تنامي هذه الظاهرة واستفحالها.





وأشار عدد من المارّة الذين إلتقاهم مراسل (وات ) إلى أن حملة التنبيه على المقاهي تعد بمثابة بصيص من الامل للحد من استغلال الرصيف باعتباره حقا للمترجّلين دون غيرهم، حيث وصف، فتحي خالد الوضع بوسط مدينة قفصة بالمزري بالنسبة للمترجّلين خاصة وأن أغلب المقاهي خالفت القانون واستغلت الارصفة دون الاكتراث لسلطة القانون.





وأشار إلى ان المواطن اصبح عرضة لحوادث المرور بسبب عدم استعماله الرصيف ولجوئه لاقتسام الطريق مع السيارات، معتبرا ان هذه الحملة جاءت متأخرة لك الأكيد انها ستساهم في ردع المخالفين وفي حماية المترجلين.

وشاطره اشرف عياشي، احد متساكني حي النور، نفس الرّأي، قائلا "إنّ الأوان قد حان لوضع حد لهذه الظاهرة" واصفا حملة التنبيه التي أطلقتها بلدية قفصة بالمثالية.