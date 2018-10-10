مدنين: وصول أول رحلة من ليتوانيا نحو الوجهة السياحية جربة-جرجيس بعد توقف دام 3 سنوات

عادت سوق دول البلطيق (ليتوانيا ، إستونيا ، ليتونيا) الى الوجهة السياحية التونسية بعد انقطاع دام 3 سنوات باستقبال مطار جربة-جرجيس الدولي، أمس الثلاثاء، 189 سائحا على متن رحلة قادمة من ليتوانيا وليتونيا، على أن يصل معدل الرحلات بداية من الأسبوع المقبل إلى رحلتين غير منتظمتين أسبوعيا نحو جربة وجرجيس من ليتوانيا واستونيا، وفق المندوب الجهوي للسياحة بجربة وجرجيس هشام المحواشي.





وأضاف المحواشي، في تصريح لمراسلة (وات) بمدنين، أن عودة هذه السوق نحو الوجهة السياحية جربة وجرجيس تؤكد الحركة السياحية النشيطة التي تشهدها الجهة منذ بداية السنة واستعادة الثقة في هذه الوجهة التي حافظت على اسواقها التقليدية وتفتحت نحو أسواق جديدة، ملاحظا أن مثل هذه الحركية تؤشر لموسم سياحي واعد سنة 2019 وإلى تواصل الحركة السياحية النشيطة في شهر ديسمبر تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد والسنة الادارية الجديدة.





وفي أرقام قدمها المندوب الجهوي للسياحة، يتّضح أن عدد السياح بلغ خلال الـ9 أشهر الماضية من هذه السنة 890 الف سائح بنسبة تطور بلغت 43بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغ عدد الليالي المقضاة 5 ملايين و800 الف ليلة مقضاة بتطور بلغ 50 بالمائة.





وتحتل السوق الفرنسية المرتبة الاولى بـ 190 الف سائح أي بتطور بلغ 77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ثم السوق الروسية بعدد سياح بلغ 170 الفا، تليها السوق الألمانية بـ88 الف سائح، الى جانب تطور اغلب الاسواق ومنها البلجيكية التي تطورت بأكثر من 1000 بالمائة، بما يؤكد عودة الروح للقطاع السياحي، وفق تعبير المندوب الجهوي السياحة.





وأشار المحواشي الى أن عدم عودة السوق الانجليزية يرجع إلى أن رفع تحجير السفر على الوجهة التونسية لم يتم إلا في شهر جويلية المنقضي لذلك لم يجد متعهدو الرحلات البريطانيين متسعا من الوقت لابرام العقود مع النزل بالجهة مع توقعات بعودة كل الاسواق التقليدية على الجهة في شهر نوفمبر وتأكد تواجد كل هذه الاسواق في السنة المقبلة، وفق تصوّره.





وأضاف ان اغلب النزل سجلت نسبة إشغال بلغت 100 بالمائة الى موفى شهر سبتمبر المنقضي مع تواصل الحركة السياحية حتى منتصف شهر أكتوبر، والتي من المتوقع أن تتراجع نسبيا في شهر نوفمبر وهو أمر عادي، وفق قوله، لتستعيد نشاطها في النصف الثاني من شهر ديسمبر.