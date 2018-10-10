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المنيا يلاقي سوهاج استعدادا للإعلاميين في القسم الثاني

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
المنيا يلاقي سوهاج استعدادا للإعلاميين في القسم الثاني
نادي المنيا
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سالم خليل
 

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكره القدم بنادي المنيا خوض لقاء ودي مع سوهاج، استعدادا للقاء الإعلاميين والمقرر إقامته الخميس بعد القادم، بالقسم الثاني، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد الجامعة بالمنيا.

 

وقال وائل كوندي المدرب العام للمنيا إن هذه المباراة ستكون بروفة قوية للفريق، حيث سيتم مشاركة بعض العناصر من أجل تجهيزهم لمباريات الدوري القادمة.

 

الجدير بالذكر أن الفريق المنياوي قد خاض لقاء سوهاج في الدوري، واستطاع الفوز على الفريق السوهاجي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سوهاج.

 

وكان الفريق المنياوي قد ودع كأس مصر بعد هزيمته من ناصر الفكرية بأربعة أهداف لثلاثة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

 

المزيد عن: سوهاج رياضة المنيا مظاليم المنيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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