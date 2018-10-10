"ترامب" يعلن موعد عقد القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية





أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد ثاني اجتماع قمة له، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في السادس من نوفمبر المقبل.





وأوضح "ترامب" للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية أيوا، للمشاركة في تجمع سياسي، أن القمة ستجرى عقب انتخابات التجديد النصفي، ولا يمكنه أن يغادر الآن.



