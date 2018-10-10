بوجبا يتجاهل "صلاح" ويختار 4 لاعبين يستحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية

يأمل بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد، أن يفوز أحد لاعبي منتخب فرنسا بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، مشيرًا إلى أنه هناك 4 لاعبين يستحقون حصدها أكثر منه.

ودخل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في قائمة المرشحين المكونة من 30 لاعبًا للحصول على جائزة أفضل لاعب في العام، وسيتم الإعلان عن الفائز في باريس يوم 3 ديسمبر، حيث سيكون من المرشحين للحصول على الجائزة نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العام 7 لاعبين فرنسيين ساهموا في فوز منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1998، وهؤلاء؛ نجولو كانتي وهوجو لوريس وجريزمان وكريم بنزيما وكيليان مبابي ورافاييل فاران

وقال بوجبا، في تصريحات صحفية: "أرى أن جريزمان أو كانتي أو فاران أو مبابي هم أحق بالفوز بالجائزة أكثر مني".

وتابع حديثه: "لا أستطيع تحديد اسم واحد لكن أتمنى أن لا تخرج الجائزة عن أحدهم".