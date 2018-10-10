"الخياط": إمداد الشبكة القومية بالكهرباء من مشروع "بنبان" في منتصف 2019



وأضاف "الخياط"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن هناك قائمة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان وكوم أمبو، ومنطقة خليج الزيت، كما تم توقيع عقد 26 ميجا، لمشروع سيتم تنفيذه في "بنبان".



وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة، أن مشروع بنبان يحتوي على 32 مشروع وسينتج 1500 ميجاوات، وستدخل على الشبكة القومية في منتصف عام 2019.



قال محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تم تنفيذ أكثر من 1200 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح، وتعمل حاليا على ملف الطاقة الشمسية.