عاجل| بالأسماء.. القصة الكاملة لإصابة 15 سودانيا في حادث أتوبيس سياحي بأسوان

شهد الطريق الصحراوي في المنطقة الواقعة ما بين مطار أسوان وقرية غرب أسوان، اليوم، حادث انقلاب أتوبيس سياحي عقب تحركه من موقف كركر البري الدولي بنحو 15 دقيقة، ما أدى لإصابة 15 سوداني الجنسية بإصابات متوسطة وبسيطة وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي دون وجود أي وفيات.





وأكد شهود عيان من المصابين السودانيين، أنه عقب خروج الأتوبيس من موقف كركر البري بنحو 15 دقيقة انقطع الكهرباء عن الأتوبيس السياحي، وحاول السائق السيطرة على الأتوبيس، ولكن سرعان ما انزلق ناحية الرمال، ما أدى إلى انقلابه على الجانب الأيمن.





وأفاد مصدر طبي بمستشفى أسوان الجامعي، بأن أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي اليوم بالمنطقة الواقعة ما بين مطار أسوان وقرية غرب أسوان.





والمصابون هم؛ "مصطفى كمال، 32 سنة، محمد الإمام، 22 سنة، حيدر قوى محمد، 54 سنة، النو عوض محمد، 27 سنة، الفتحي يعقوب، 32 سنة، نيازي محمد 26 سنة، محمد على موسى ، 29 سنة، فريدة إبراهيم، 25 سنة، كرم الله فكري، 23 سنة، محمد على أحمد، 32 سنة، أمجد عبد المنعم مهدى، 27 سنة، مايسة عوض حجاجي، 20 سنة، جوليا إسماعيل عمر، 23 سنة، عثمان السيد فكري، 27 سنة، عمر تاج السر، 23 سنة".





وصرح الدكتور شريف فراج، نائب مدير مستشفى أسوان الجامعي، بأنه بمجرد إخطار المستشفى بالحادث، تم التجهيز والاستعداد لاستقبال كافة الأعداد، والتي وصلت لـ15 مصابًا سودانيًا، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ اللازم، وإجراء الإشاعات والتحاليل، وإسعاف المصابين، وجارِ استكمال العلاج لهم.



