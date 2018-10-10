فاركو يستعد للأوليمبي بمواجهة الرجاء والحمام وديا

يواجه نادي فاركو بقيادة محمد صلاح، فريق الرجاء، وديا، في الثالثة من عصر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب، قبل أن يلتقي الثانية من عصر غد الخميس على ملعبه بالعامرية مع الحمام.

ويخوض فاركو اللقائين الوديين استعداداً لمواجهة الأوليمبي الخميس ١٨ أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الأسبوع السابع من منافسات المجموعة الثالثة للدوري الممتاز ب.