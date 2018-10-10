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مشاهدة مباراة وادي دجلة والجونة بث مباشر اليوم الأربعاء 10-10-2018 كأس مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:37 ص
مشاهدة مباراة وادي دجلة والجونة بث مباشر اليوم الأربعاء 10-10-2018 كأس مصر
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يلتقي فريقي الجونة ودجلة في الخامسة مساء اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق الجونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والسعى لتحقيق مفاجأة في الكأس بالتأهل للأدوار النهائي للبطولة في الموسم الحالي، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق مع مديره الفني هشام زكريا ببطولة الدوري الممتاز، ويحتل الجونة المركزالسابع برصيد 13 نقطة جمعها الفريق من 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين.

 

بينما يدخل فريق دجلة بحثا عن تحقيق فوز يساعده في عبور الكبوة التي يمر بها مؤخرا، حيث يعيش الفريق وقتا صعبا مع مدربه اليوناني، وخسر الفريق في أخر مبارياته أمام سموحة بالدوري، ويحتل الفريق الدجلاوي المركز الـ16 برصيد 8 نقاط من تعادلين ووفوزين و6 هزائم.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة الجونة ودجلة في الخامسة مساء اليوم وتذاع المباراة على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

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