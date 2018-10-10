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عاجل.. عامر عامر يعلن اقترابه من الانضمام للزمالك

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:28 ص
عاجل.. عامر عامر يعلن اقترابه من الانضمام للزمالك
عامر عامر
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عمرو مصطفى
 

 

تحدث عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي عن تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

 

وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " تحدث معي الكابتن إسماعيل يوسف خلال الفترة الماضية وحدثني عن رغبة النادي في ضمي وهو أمر أسعدني كثيرا".

 

واستكمل عامر: " انتقالي للزمالك بمثابة حلم وسيمنحني دفعة للأمام وفرصة كبيرة للتواجد في المنتخب بشكل أساسي".

 

وأوضح عامر: " هذا الموسم سيكون الأخير لي مع الإنتاج الحربي وأستعد لحسم انتقالي للزمالك في يناير المقبل".

المزيد عن: عامر عامر عامر رياضة الزمالك الانتاج الحربي
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