عاجل.. الرئيس السيسي يزور جزيرة كريت اليوم لحضور القمة الثلاثية

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، جزيرة كريت في اليونان؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة "كريت" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط".

وأشار "راضي" إلي أنه من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء االرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.