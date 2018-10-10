السبت.. صائد الدبابات والزائر بنادي السينما المستقلة





يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عروض نادي السينما المستقلة بمركز الهناجر وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٣ أكتوبر في تمام الثامنة مساءً.





ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائي الطويل "الزائر" للمخرج محمد سمير بطولة محمد سمير وسامى مغاوري وأيمن الشيمى.





وبمناسبة احتفال المركز القومي للسينما بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة سيتم عرض الفيلم الوثائقي "صائد الدبابات" للمخرج خيرى بشارة.





ويستضيف النادى الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، للحديث حول السينما المستقلة والافلام التي سيتم عرضها في ندوة يديرها الناقد إسلام أحمد علي.



