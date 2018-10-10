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لاعبو إنبي يدعمون عرفة السيد بعد خضوعه لجراحة ناجحة بالصليبي (صورة)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:22 ص
لاعبو إنبي يدعمون عرفة السيد بعد خضوعه لجراحة ناجحة بالصليبي (صورة)
عرفة السيد
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محمد الصو
 

خضع عرفه السيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لجراحة ناجحة بالرباط الصليبي مساء أمس، عقب إصابته أمام حرس الحدود بالدوري العام.

 

وكان دكتور أحمد عبدالعزيز قام بإجراء العملية للاعب على أن يبدأ في عمليات التأهيل بعد شهر من الآن بمركز علاء شاكر، والغياب عن فريقه لما يقرب من 6 أشهر مقبلة.

 

وحرص زملاء اللاعب في إنبي، ويعد أبرزهم رامي صبري، وإبراهيم يحيى، ومحمود توبة، ومحمد رجب مهاجم اانتاج الحربي، على زيارته بالمستشفى وتقديم الدعم له، عقب انتهاء لقاء الفريق وشبان المسلمين بقنا، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بثلاثية نظيفة وتحقيق الصعود لدور لـ 16 بكأس مصر.

 

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