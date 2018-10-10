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على خطى مودريتش وبيل.. ريال مدريد يفاوض نجم توتنهام لضمه في يناير

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
على خطى مودريتش وبيل.. ريال مدريد يفاوض نجم توتنهام لضمه في يناير
توتنهام
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منى العوضي
 

يحاول فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لتعويض السلبيات التي حدثت في انتقالات الصيف الماضي.

 

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن ريال مدريد يرغب بقوة في التعاقد مع الكولومبي دافينسون سانشيز، مدافع نادي توتنهام، من أجل أن يكون مكان سيرخيو راموس صاحب الـ 32 عامًا.

 

ويعرف بيريز أن التعاقد مع سانشيز لن يكون سعره باهظًا وهو 65 مليون يورو، وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 22 عامًا، لكن لديه بالفعل خبرة كبيرة في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيجد صعوبة كبيرة في التفاوض على ضم المدافع الكولومبي بسبب العداء الواضح بين دانييل ليفي مالك توتنهام وأيضًا بيريز رئيس الريال.

 


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