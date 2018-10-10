أغنية جديدة لأصالة بالتعاون مع تركي آل الشيخ
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:03 صالفجر الفني
أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطربة أصالة.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه: " إن شاء الله خلال ساعتين سينزل عمل يجمعني مع
الفنانة الكبيرة أصالة".
وأضاف: "العمل من إنتاجي وكلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد ولحن وليد سعد".
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