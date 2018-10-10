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أغنية جديدة لأصالة بالتعاون مع تركي آل الشيخ

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
أغنية جديدة لأصالة بالتعاون مع تركي آل الشيخ
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الفجر الفني
 


أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطربة أصالة.


وكتب آل الشيخ عبر حسابه: " إن شاء الله خلال ساعتين سينزل عمل يجمعني مع الفنانة الكبيرة أصالة".


وأضاف: "العمل من إنتاجي وكلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد ولحن وليد سعد".

أغنية جديدة لأصالة بالتعاون مع تركي آل الشيخ
أغنية جديدة لأصالة بالتعاون مع تركي آل الشيخ
أغنية جديدة لأصالة بالتعاون مع تركي آل الشيخ
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