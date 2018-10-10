وزير الكهرباء: الدولة تقدم تسهيلات جيدة للاستثمار في مجال الطاقة



وأضاف "شاكر"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن المعدات تكون معفية من الجمارك، بالإضافة إلى الاستقرار في الشبكة والبنية التحتية القوية، بالإضافة إلى وجود سطوع شمسي عالي، وقوة رياح عالية.



وأشار إلى أن هناك عدة آليات لبيع الكهرباء، حيث يقوم المستثمر ببيع إنتاجه للدولة، أو يمكن أن يتفق مع مستهلك يبيع له إنتاجه، وينقل من خلال شبكة الدولة مقابل أن يدفع بعض الرسوم.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تقدم تسهيلات جيدة للاستثمار في مجال الطاقة، ويمكن ألا تحصل الدولة على سعر الأرض مقابل أن يتم تخفيض التعريفة في البيع.