يوتيوب لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترسانة بث مباشر الاربعاء 10-10-2018 في كاس مصر| نايل سبورت| أون سبورت | يلا شوت او

يوتيوب لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترسانة بث مباشر الاربعاء 10-10-2018 في كاس مصر| نايل سبورت| أون سبورت | يلا شوت اونلاين

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة – كأس مصر، بث مباشر مباراة الأهلي والترسانة تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة ضمن منافسات كأس مصر، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترسانة في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

موعد مباراة الأهلي والترسانة:

مباراة الأهلي والترسانة تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 6 بتوقيت السعودية ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد علاء – محمود الجزار – أكرم توفيق

الوسط: هشام محمد - كريم نيدفيد - إسلام محارب – ميدو جابر– محمد شريف

الهجوم: أحمد ياسر ريان

يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر | كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة الأهلي .. مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 10-10-2018 كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة الأهلي والترسانة بدون تقطيع كورة جول لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب باكثر من جودة حصريا على كورة لايف.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترسانة من هنـا :