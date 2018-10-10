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موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في الدورة الرباعية والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:36 ص
موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في الدورة الرباعية والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر
البرازيل والارجنتين
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منى العوضي
 

 

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الودية التي ستكون بنكهة عربية، حيث تحتضنها المملكة العربية السعودية في إطار ودي، وتقرر أن يقام صدام أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

 

وتقام مباراة البرازيل ضد الأرجنتين على ملعب الملك عبد الله الدولي، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 16 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مصر، 8:45 بتوقيت السعودية والعراق ولبنان وسوريا والأردن.

 

ويشارك منتخب البرازيل في البطولة الدولية الرباعية الودية مع منتخبات؛ السعودية والعراق والأرجنتين في إطار استعداد تلك المنتخبات للمباريات الرسمية المقبلة.

 

ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لقاء البرازيل بعد اتفاقه مع المدرب على الغياب عن مباريات التانجو خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

 

وتقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في الدورة الرباعية من خلال البث المباشر والحصري عبر فضائية "KSA SPORT 1 HD" الرياضية السعودية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين عبر موقع الفجر الرياضي.

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