"شاكر": مصر تحاول الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة



وأضاف "شاكر"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى اليوم الثلاثاء أن مصر تحاول الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة في الفترة القادمة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح.



وأشار إلى أن مصر لديها طاقة هيدرومائية المتمثلة في السد العالي وخزان أسوان وبعض القنوات الموجودة على النيل حيث تصل لحوالي 2832 ميجا وات، وهو رقم كبير.



ونوه إلى أن مصر لديها محطات للرياح قدراتها تتعدى 750 ميجا وات؛ وهناك خطة لزيادتها، كاشفا أنه سيتم بناء محطات للرياح في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أننا سنعمل على زيادة قدرات محطة الطاقة الشمسية.



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مستقبل الطاقة النظيفة في مصر واعد، خاصة أن هناك خطة استراتيجية للطاقة 2035.