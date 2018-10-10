بتمويل من الهلال الأحمر الإمارات.. لملس يطلق مشروع الزي والحقيبة المدرسية

أطلق الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم اليمني اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن "مشروع الزي و الحقيبة المدرسية " بخمس محافظات هي عدن و لحج و أبين و الضالع و تعز بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الجهود التي تبذلها في المدن اليمنية المحررة بوصفها الذراع الإنسانية لدولة الإمارات بهدف التخفيف عن كاهل الأسر اليمنية غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.









وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد وزير التربية والتعليم اليمني خلال حفل الإطلاق - الذي حضره المهندس سعيد آل علي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن - أن هذا المشروع المهم سيخفف من معاناة أولياء أمور الطلاب في ظل الصعوبات المعيشية التي يكابدها اليمنيون.









بدوره نوه المهندس سعيد آل علي إلى أهمية هذا المشروع الإنساني خاصة مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد في اليمن بهدف تخفيف النفقات الدراسية على الأسر اليمنية غير القادرة.



