50 ألف جنيه لكل لاعب في بيراميدز بعد الفوز على طنطا

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز، صرف مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل لدور السة عشر من بطولة كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية على النادي بموقع التواصل "تويتر": "تقرر صرف مكافأة وقدرها ٥٠ األف جنيه لكل لاعب بمناسبة فوز الفريق في مباراة اليوم".

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على طنطا مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.