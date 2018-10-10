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تغريم مغنيي راب فرنسيين لشجارهما في مطار أورلي بباريس مما عطل رحلات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:13 ص
تغريم مغنيي راب فرنسيين لشجارهما في مطار أورلي بباريس مما عطل رحلات
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رويترز
 

قضت محكمة يوم الثلاثاء بتغريم مغنيي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس 50 ألف يورو (57000 دولار) لكل منهما بعد أن تشاجرا في مطار أورلي بباريس مما عطل الرحلات وألحق أضرارا بإحدى صالات المغادرة.

وحكم القاضي على الرجلين أيضا بالسجن مع إيقاف التنفيذ مما يعني أنهما لن يتم سجنهما بعد أن أمضيا ثلاثة أسابيع في الحجز.

وكان بوبا وكاريس ومرافقوهما تبادلوا اللكمات والركلات في المطار في الأول من أغسطس آب.


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