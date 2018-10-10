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الصحة البحرينية: نقل 15 شخصا من مصابي المبنى المنهار للعناية المركزة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
الصحة البحرينية: نقل 15 شخصا من مصابي المبنى المنهار للعناية المركزة
الصحة البحرينية
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وكالات
 

أفادت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل 15 شخصا في حالة حرجة إلى قسم العناية المركز بمستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك بعد إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة انهيار بناء بحي السلمانية في العاصمة المنامة.


وكتبت الوزارة البحرينية، في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر"، "حتى وقت كتابة البيان لا توجد وفيات".


وبحسب بيان الوزارة، فقد تم نقل شخصين أصيبا بحروق بليغة تجاوزت نسبتها الـ70 في المئة، إلى مستشفى الملك حمد، ومستشفى قوة دفاع البحرين.


وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، مساء اليوم، عن انهيار مبنى قديم في العاصمة المنامة، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.

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