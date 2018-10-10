الصحة البحرينية: نقل 15 شخصا من مصابي المبنى المنهار للعناية المركزة

أفادت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل 15 شخصا في حالة حرجة إلى قسم العناية المركز بمستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك بعد إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة انهيار بناء بحي السلمانية في العاصمة المنامة.





وكتبت الوزارة البحرينية، في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر"، "حتى وقت كتابة البيان لا توجد وفيات".



