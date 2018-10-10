نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يزور جزيرة تكريت غدًا لحضور القمة الثلاثية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جزيرة تكريت، وإعلان دار الإفتاح أن غدًا أول شهر صفر.





يزور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، غداً الأربعاء، جزيرة كريت في اليونان؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصروقبرص واليونان في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.





استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام 1440 هجرية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 29 من شهر المحرم الموافق 9 أكتوبر بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.





شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "نصر - 14" الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .





التقى النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، خلال زيارته لبرلين، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بـ يواكيم بيلتيلر نائب مستشار الأمن القومي الألماني بدار المستشارية الالمانية، بحضور سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى، حيث رحب المسئول الألماني بالنائب علاء عابد مؤكدا علي التطور الكبير والإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، ودور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.



