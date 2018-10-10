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"النحاس": تقليص ساعات العمل اليومية غير مجدي اقتصاديا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:23 ص
النحاس: تقليص ساعات العمل اليومية غير مجدي اقتصاديا
الدكتور صفوت النحاس - عضو مجلس الخدمة المدنية
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كساب أحمد
 
قال الدكتور صفوت النحاس، عضو مجلس الخدمة المدنية، إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري أكد أن تقليص ساعات العمل اليومية أمر غير مجدي اقتصاديًا، ولن يكون له المردود الذي ينتظره الجميع.

وأضاف "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا"، مساء الثلاثاء، أن هناك حاجة لدراسة المقترحات الجيدة التي ناقشتها اليوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن مصر بحاجة للعاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي، للعمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة .
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