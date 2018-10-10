أحد الفائزين بمسابقة"الروبوت" في أمريكا: حصلنا على الفريق الأكثر تميزا

قال باخوم عوض، أحد الطلاب الفائزين في مسابقة الروبوت بأمريكا، إن مسابقة فيكس للروبوت تعقد كل عام بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن فريقه حصل على الفريق الأكثر تميزًا بالمسابقة.



وأضاف "عوض" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من المسابقة هو تعليم الناس كيفية جعل الروبوت يعمل بالمصانع بسهولة ويُسر.



وتابع أن هذا الروبوت يمكن الاستفادة منه في الأعمال التى يصعب على الإنسان القيام بها، لافتًا إلى أن اختراعه يُشبه لحد كبير للروبوت صوفيا، لكن ينقصه الإمكانيات ليكون مماثل له.

