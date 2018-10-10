مستشار النقد الدولي الأسبق: معدل النمو في مصر ضعف النمو السكاني

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الدولة المصرية نجحت في التغلب على المشاكل التي تسببت في توقف الصناعة والإنتاج بمختلف القطاعات وذلك يرجع لإرادة سياسية حكيم.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا"، مساء الثلاثاء، أن استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي شهرا بعد الآخر يعد دليلا علي نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ إجراءات تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن معدل النمو في مصر ضعف النمو السكاني، وهذا أمر هام للغاية.

