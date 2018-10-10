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"الأمومة والطفولة" تكشف آليات تنفيذ مبادرة "اتكلم مصري"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
الأمومة والطفولة تكشف آليات تنفيذ مبادرة اتكلم مصري
علاء بكر - مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علاء بكر، مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس هو الجهة الوحيدة المسئولة عن الأطفال حتى سن 18 عامًا.

وأشار "بكر"، خلال حواره مع فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يحرصون على الحفاظ على الهوية المصرية للطفل كحق من حقوقه، موضحا أنهم سيشاركون وزارة الهجرة في تنفيذ مبادرة "اتكلم مصري" التي اطلقتها الوزارة.

وأضاف أنه سيكون هناك برامج تفاعلية على موقع الوزارة، والسفارات المصرية في الخارج، مع وجود برامج تثقيفية عن الأحداث التي تمر بها مصر، وتنظيم لقاءات مباشرة بالأطفال والشباب المصري بالخارج من الجيل الثاني والثالث.
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