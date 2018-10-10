محمود بدر: حفيد "حسن البنا" هو من يغذي عقول أبنائنا على الأفكار الداعشية

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى سحر مشهور، أخبرته أن طارق السعيد، نجل رمضان السعيد زوج ابنة حسن البنا، هو مؤلف كتب "نور البيان والفرقان" التي تدرس للأطفال بالحضانات الإسلامية، متابعًا الكتب دي اللي تغذي عقول أبنائنا على التطرف والأفكار الداعشية".



وأضاف "بدر"، خلال حوارها مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة بسبب طباعة دور النشر كتبًا تحمل أفكار داعشية متطرفة.



وأضاف أن دار الإفتاء حذرت من مناهج الكتب المتطرفة في الحضانات الإسلامية، متوجهًا بسؤال لشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قائلًا:" هل الكتب التى تدرس بحضانات السلفيين لها دور فى تقدم الدولة؟"،