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الحكومة: 67% من الموظفين رفضوا تقليص أيام العمل (فيديو)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
الحكومة: 67% من الموظفين رفضوا تقليص أيام العمل (فيديو)
المستشار نادر سعد - المتحدث باسم مجلس الوزراء
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داليا الحسين
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أوصت خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقليص أيام العامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المقترح يوصى بتقليص عدد أيام العمل الأسبوعي إلى 3 أيام فقط

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر الأولي" اليوم الثلاثاء أنه عندما شكل رئيس الوزراء اللجنة، اشترط عليها شرطين، الأول ألا يؤثر هذا المقترح على خدمات المواطنين، أو أجور الموظفين.

وتابع أن اللجنة اجتمعت وقامت بعملها على محورين، تمثل الأول في دراسة المقترح نفسه، والمحور الثاني، تمثل استطلاعات الرأي، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت رفض 86% من الوزارات للمقترح، كما رفض 88% من دواوين المحافظات المقترح.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: " العينة العشوائية من الموظفين في الوزارات رفضته بنسبة 67 %"، متابعًا: "إذا تم تقليص أيام العمل ستتأخر الخدمات على المواطنين، كما ستؤثر ذلك أيضًا على أجور الموظفين".


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