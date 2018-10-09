ليون بايلي يرفض إنجلترا وألمانيا ويقبل دعوة جامايكا

أسدل ليون بايلي مهاجم باير ليفركوزن الألماني، الستار على التكهنات المثارة بشأن مسيرته الدولية.









وأثيرت تكهنات واسعة حول اقترب بايلي، 20 عاما، من اللعب لصالح منتخب إنجلترا، لكنه في النهاية قبل دعوة للانضمام لجامايكا.









كما دار الحديث حول اهتمام منتخب ألمانيا بالحصول على خدمات بايلي.









وانتقل بايلي إلى ليفركوزن قادما من جينك في 2017 وسجل 13 هدفا للفريق الألماني خلال 53 مباراة.









وجدد بايلي عقده مع باير ليفركوزن حتى عام 2023.



