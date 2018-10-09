كارمن سليمان ومدحت صالح في حفل السويدي بمينا هاوس (صور)

نظمت مجموعة شركات السويدي حفل عشاء داخل فندق مينا هاوس بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مقدمتهم الدكتور محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء والمهندس خالد عبد الكريم العضو المتفرغ بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء وعدد من قيادات ورؤساء الشركات الخاصة تنظيم نبيل السويسى.

وشارك أيضا الفاير ورك سامى يوسف العازف مارسليو والديكور المميز هدير ممدوح.