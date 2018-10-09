المكافأت الخاصة سلاح الترسانة لعبور موقعة الأهلي

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 60.8385% إسلام عيسى 6.4132% طاهر محمد طاهر 1.6683% محمود علاء 10.8547% يوسف أوباما 8.0598% أحمد فتحي 8.2981% عامر عامر 0.8125% لاعب آخر 3.0549%