المكافأت الخاصة سلاح الترسانة لعبور موقعة الأهلي
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:17 معلي نبوي
أعلن بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الترسانة عن مكافات خاصة من جيبهم الخاص للفوز على الأهلي فى المواجهة التى تجمعهما بدور الـ32 من بطولة كأس مصر والتى تقام باستاد السلام.
ويعانىا لمن الغيابات الكثيرة فى صفوفه للاصابات والانضمام للمنتخبات الوطنية مما رفع طموحات جماهير الشواكيش لتحقيق فوز تاريخى على الأحمر شقيق رئيس النادى عن مبالغ مالية للاعبين فى حالة الفوز
ويعانىا أهلي لمن الغيابات الكثيرة فى صفوفه لإاصابات والانضمام للمنتخبات الوطنية مما رفع طموحات جماهير الشواكيش لتحقيق فوز تاريخي على الأحمر.