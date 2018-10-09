ON Sport تعتذر لنادي رياضي قادم من دوري القسم الثالث.. فما السر؟!

تقدمت إدارة قناة ON Sport باعتذار واجب لنادي ناصر الفكرية إدارة ولاعبين ومنتسبين، لما ورد خلال التعليق التليفزيوني على مباراته أمام الإسماعيلي في دور الـ32 لكأس مصر ، والذي حمل في بعض منه قدرا من السخرية بفريق مجتهد يستحق التحية، قادم من دوري القسم الثالث، وبلغ هذا الدور من المسابقة.

وأكد أسامة الشيخ رئيس قناة ON Sport أنه ليس عيبا أن نعتذر إذا ما تجاوزنا في حق أي ناد، حتى وإن كان هذا التجاوز غير متعمد وغير مقصود.

كما أشار الشيخ إلى اعتزاز قناة ON Sport بكل الفرق التي قادها طموحها المشروع لبلوغ هذا من الدور من كأس مصر، مؤكدا أن قناة ON Sport هي قناة كل الأندية وكل البطولات المصرية.