خاص - معلق أون سبورت: جمهور الصعيد على دماغي من فوق

قدم محمد الشاذلي المعلق الرياضي بقناة "أون سبورت" إعتذاره لجماهير الصعيد بشكل عام وفريق ناصر الفكرية بوجه خاص بسبب ما حدث في مباراة الإسماعيلي بالأمس بكأس مصر.





وقال الشاذلي في تصريحات خاصة :"أهل الصعيد على دماغي من فوق ولم أقصد التقل يل منهم على الإطلاق".





وتابع :"الصعيد أنجبت لمصر العديد من العملاقة ومنهم عبد الرحمن الأبنودي وعباس العقاد وجمال عبد الناصر".





وأكمل :"لا أحب نظرية المؤامرة من قبل البعض التي يتبعها ونوايا صافية تمامًا ولا أقصد أي شيء".





وأضاف :"الإحترام مكفول للجميع، ما أغضب إدارة نادي ناصر الفكرية ما قولته في لقاء الأمس أن حسين السيد لاعب الأهلي السابق والمحترف في الدوري السعودي صرف مكافأة 250 جنيه للاعبي ناصر الفكرية بعد التأهل لدور الـ32 لكأس مصر بما يعادل 50 ريال سعودي".





وتابع: "البعض تعامل مع الأمر وكأني أسخر لكن أنا ذكرت المعلومة فقط ولا أقصد التقليل".





وأبدى غضبه من تضخيم الأمر بشكل زائد عن الحد خاصة وأن اللقاء كان هادىء من الأساس وبعيد عن العصبية والتوتر.





واختتم :"لم تبلغني إدارة قناة أون سبورت بإيقافي أو إحالتي للتحقيق أو أي قرار آخر حتى الآن".



