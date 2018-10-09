ريال مدريد يستعد لتقديم عرضاً خرافياً لضم هازارد

يسعى نادي ريال مدريد للحصول على خدمات البلجيكي ونجم نادي تشيلسي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مقابل مبلغ مادي كبير يصل لنحو 170 مليون يورو.





وذكرت مصادر إعلامية، مقربة من إدارة النادي الملكي، أن الأخيرة رصدت مبلغا ضخما من أجل تدعيم خط وسط الهجوم، وذلك بعد النتائج السلبية التي يمر بها النادي في الآونة الأخيرة.





إلى ذلك، يأمل إيدن هازارد جناح تشيلسي المنافس في "البريميرليغ" أن يتمكن من تحقيق حلمه باللعب في صفوف "ريال مدريد".





ونقلت شبكة "إي.اس.بي.إن" التلفزيونية الرياضية عن هازارد قوله في وقت سابق: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم، لا أريد أن أكذب، إنه حلمي منذ أن كنت طفلا".





وأضاف: "تدور في رأسي أفكار وأستيقظ أحيانا برغبة في نفسي أن أذهب إلى هناك، وأحيانا أخرى أرجح كفة البقاء، إنه قرار صعب، إنه مستقبلي، عمري 27 عاما".





وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدريد تستعد لتقديم عرض رسمي إلى تشيلسي، في الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إقناعه بالتخلي عن نجمه إيدين هازارد، لتعويض الثغرة التي تركها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بانتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





وتشير تقارير إعلامية إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع 170 مليون يورو، بينما تشيلسي لن يتنازل عن نجمه البلجيكي بأقل من 200 مليون يورو.





وارتبط اسم هازارد بالفريق الملكي منذ عدة أشهر، وأصبح من أهم المطلوبين بالنسبة للجماهير المدريدية، بعد تألقه في مونديال روسيا خاصة بعد أن قاد منتخب بلاده بلجيكا للحصول على المرتبة الثالثة، بإحرازه 5 أهداف.



