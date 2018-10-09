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رينو تفكر جديا في إطلاق "SUV" كهربائية صغيرة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:06 م
رينو تفكر جديا في إطلاق SUV كهربائية صغيرة
رينو K-ZE
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تعتبر رينو زوي هي أبرز سيارة كهربائية من حيث المبيعات لدى رينو، حيث تمتلك السيارة مدى يصل إلى 300 كم وتتميز بسعرها المنخفض.

رئيس قسم مبيعات السيارات الكهربائية السيد Gilles Normand تحدث خلال معرض باريس الذي يقام في العاصمة الفرنسية عن مستقبل السيارات الكهربائية لدى الشركة وذكر أن العام 2022 سيشهد إطلاق SUV صغيرة كهربائية وسيكون تصميمها مستوحى من تصميم K-ZE الإختبارية التي تم عرضها في المعرض.

السيارة الجديدة سيتم إنتاجها على قاعدة عجلات CMF-EV الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية، وستتميز عن زوي بأنها ستمتلك مدى أكبر ربما يصل إلى 500 كم.
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