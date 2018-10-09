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انتفاخ أسفل الذراع قد يشير إلى إصابتِك بسرطان الثدي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:03 م
انتفاخ أسفل الذراع قد يشير إلى إصابتِك بسرطان الثدي
أرشيفية
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تغيّر شكل إحدى الثديين، إحمرار البشرة تحت الثديين، تغيّر لون الحلمة وشكلها، الشعور بالألم، ظهور كتلة أو تورّم، وجود نقرات صغيرة في الصدر، تغيّر لون بشرة الثديين... كلّها أعراض السرطان التي قد تشير إلى إصابتكِ بمرض سرطان الثدي، لكن إن غابت هذه العلامات وظهر عارض آخر مثل انتفاخ أسفل الذراع وتورّمه، فهذا الأمر قد يعني الإصابة بمرض سرطان الثدي، وصوله إلى مراحل متقدّمة وانتقاله إلى أعضاء أخرى. تابعي القراءة للتعرّف على كلّ  التفاصيل.

في بعض الأحيان، يمكن لسرطان الثدي أن ينتشر ليصل إلى العقد الليمفاوية تحت الذراع أو حول عظمة الترقوة ممّا يتسبّب بتورّم أو ظهور كتلة في هذين المكانين. هذا العارض قد يظهر حتّى قبل بروز ورم سرطان الثدي الأصليّ. تورّم العقد الليمفاوية هو ما يُعرف بالوذمة اللمفية أو الإنسداد الليمفي أي تجمّع غير طبيعيّ لسائل غنيّ بالبروتين في النسيج الخلالي للأطراف بسبب انسداد أو تمزّق في الأوعية الليمفاوية. 

من جهةٍ أخرى، الوذمة اللمفية أسفل الذراع قد تكون أيضاً نتيجة تلف الجهاز الليمفاوي بسبب جراحة أو علاج بالأشعة للغدد الليمفاوية تحت الذراع أو المناطق المحيطة بها.  

خلاصة القول، من الضروريّ أن لا تهملي ظهور أي خلّل في جسمكِ إذ قد يشير إلى إصابتكِ بمرض خطير مثل سرطان الثدي. لذلك، استشيري الطبيب في أسرع وقت ممكن كي تتجنّبي الوصول إلى نتائج خطرة. 
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