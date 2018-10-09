باركلي يعلق على العودة من جديد للمنتخب الإنجليزي

عاد روس باركلي لصفوف منتخب إنجلترا، بعد غياب دام أكثر من عامين، ويعتقد لاعب وسط تشيلسي أنه بات جاهزا أخيرا للارتقاء إلى المكانة التي يستحقها.

وظهر باركلي مع منتخب إنجلترا لأول مرة، عندما كان في 19 من عمره، وكان يتجه للصعود بقوة لكنه لم يشارك منذ أن تولى جاريث ساوثجيت تدريب المنتخب، وغاب عن كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وبعد رحيله المؤلم عن إيفرتون نادي طفولته، والإصابات التي طاردته لفترة طويلة، شارك باركلي في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي.

ولكن بعد وصول المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى ستامفورد بريدج، عاد باركلي ليستهل هذا الموسم ببداية رائعة.

وقال في مؤتمر صحفي بعد تدريبات مع منتخب إنجلترا قبل مواجهتي كرواتيا، يوم الجمعة، وإسبانيا، الإثنين المقبل في دوري الأمم الأوروبية "واجهت فترات صعبة خلال العامين الماضيين، لكني تحليت بالإيجابية وعملت بكل جد، أرى أنني في حالة جيدة بدنيا لم أشعر بها من قبل، أتطلع إلى المباريات المقبلة وبقية الموسم".

وأضاف "أكاد أطير من السعادة لعودتي لصفوف المنتخب، مضى وقت طويل لكني أشعر أنني عملت بجد على مدار العامين الماضيين، الأمر يستحق".

ويبدو أن باركلي أصبح يتمتع بشخصية أكثر ثقة مما كان عليه، عندما كان ضمن تشكيلة المدرب السابق روي هودسون.

وقال "أشعر أنني أكثر نضجا الآن ومستعد لإظهار ما أستطيع فعله، خلال السنوات القليلة الماضية كنت أعاني قليلا من عدم استقرار المستوى، لكني أركز بشدة لتغيير هذا الأمر".