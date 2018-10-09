"كحلون": نتنياهو لن يبقى في الحكم إذا ثبت تورطه بالفساد

وجه وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، خطابا حادا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تورطه في قضايا فساد، يمكن أن يحاكم عليها بموجب القانون الإسرائيلي.







وقال كحلون، في تصريح نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الثلاثاء، إنه لن يدع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستمر في الحكم، إذا ثبتت إدانته في أي من قضايا الفساد التي يمكن أن يحاكم عليها.







وأتى خطاب كحلون الحاد بعد طلب نتنياهو من حلفائه في الحكومة الإسرائيلية دعمه رغم تهم الفساد الموجهة إليه ولزوجته سارة.







وأكد كحلون، أن نتنياهو لن يبقى في كرسي الحكم بعد توجيه لائحة اتهام رسميه ضده.







ويلزم القانون الإسرائيلي أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها بالاستقالة، إذا اتهم رسمياً بالفساد.