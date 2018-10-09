ماتوساس مدربا جديدا لمنتخب كوستاريكا

قدم الاتحاد الكوستاريكي، اليوم الثلاثاء، الأوروجوائي جوستافو ماتوساس، كمدير فني جديد للمنتخب الوطني، على أمل التأهل لمونديال قطر 2022.

وصرح رئيس الاتحاد الكوستاريكي، رودولفو فيالوبوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "قررت اللجنة التنفيذية اليوم تعيين جوستافو ماتوساس كمدرب للمنتخب الوطني بعد أن قبل مهمة قيادته لمونديال قطر 2022".

ووصل ماتوساس لكوستاريكا يوم الأحد الماضي، ودخل في مفاوضات مع الاتحاد خلال اليومين الماضيين، قبل أن يتوصل الطرفين لاتفاق.

وأكد فيالوبوس: "حيويته ومثابرته وشخصيته والتزامه وقوته وذكائه، كلها صفات جعلت كوستاريكا تستقبله بثقة وتفاؤل".

من جانبه، أوضح ماتوساس أن المشروع الرياضي للمنتخب الكوستاريكي شجعه على قبول المهمة، فضلا عن جدية الاتحاد، وحلمه في المشاركة في المونديال كمدرب.

وقال: "إنه شرف كبير لي أن أمثل كوستاريكا. إنه تحد رائع يجعلني أشعر بحماس شديد، والفرصة رائعة. أشعر وكأنني أدرب منتخب بلادي. سأبذل كل ما بوسعي لأكون على قدر هذه المسؤولية".

وسيستغل صاحب الـ51 عاما الفترة المتبقية من العام الجاري من أجل "التواصل" مع اللاعبين والمدربين، وتحليل الموقف العام للكرة في كوستاريكا.

يذكر أن ماتوساس قضى معظم مسيرته التدريبية في الكرة المكسيكية مع ناديي ليون وكلوب أمريكا، ولكنه درب أيضا دانوبيو الأوروجوائي وإستوديانتيس الأرجنتيني.

وعقب النتائج المخيبة للآمال في مونديال روسيا لـ"لوس تيكوس" والتي حصد خلالها المنتخب نقطة وحيدة، لم يجدد الاتحاد عقد المدرب السابق أوسكار راميريز، وأسند المهمة مؤقتا لرونالدو جونزاليس لقيادة المباريات الودية السبعة خلال النصف الثاني من العام.

وتستعد كوستاريكا لخوض مواجهتين وديتين أمام المكسيك وكولومبيا يومي 11 و16 من الشهر الجاري على الترتيب.