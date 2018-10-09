قد تتحول لإعصار.. كل ما تريد معرفته عن العاصفة لبان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية أنها تتابع الحالة المدارية للعاصفة "لبان" فى بحر العرب، والتى من المتوقع أن تتطور حالتها لتصل إلى تصنيف إعصار مدارى من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 القادمة.





وحذر المركز اليمني للأرصاد من اقتراب عاصفة مدارية من السواحل الشرقية لليمن مركزها بحر العرب.





وأضاف "من المتوقع أن تتحرك العاصفة خلال الساعات المقبلة باتجاه غرب — شمال غرب السواحل اليمنية.





سرعتها

وقدرت سرعة رياح العاصفة حول مركزها بـ(85 - 115) كيلومترًا فى الساعة، وتتحرك بسرعة 10 كيلومترات فى الساعة، باتجاه الشمال الغربى عند خط عرض 12.9 درجة شمالاً وخط طول 60.2 درجة شرقًا.





سبب التسمية

وأطلق خبراء الأرصاد على هذا الإعصار اسم "لبان"، وهو اسم مُختار من سلطنة عُمان ويُشير إلى شجرة اللبان العمانية الشهيرة





على بعد 1040 كيلومترا

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية، إن العاصفة كانت على بعد نحو 1040 كيلومترا من الشرق الى الجنوب الشرقي من مدينة صلالة، وتتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.





سُحب ركامية

وحول آخر التطورات فتُشير صور الأقمار الاصطناعية المُستلمة لدى مركز "طقس العرب الإقليمي" إلى وجود كميات ضخمة من السُحب الركامية التي تتحرك حول مركز " العاصفة المدارية لبان " التي تشكّلت في بحر العرب.





وضرب الإعصار "مكونو" صلالة واليمن المجاور في مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا في الأقل.



