"زراعة البرلمان" تنتقد تفعيل قانون الدواجن.. وتؤكد: يصعب تطبيقه على أرض الواقع

انتقد النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تفعيل قانون تنظيم تداول الدواجن، مشيرًا إلى أن القانون يصعب تطبيقه على أرض الواقع.





وقال "غطاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء إن الدواجن الحية ليست مصدر مرض أنفلونزا الطيور أو غيرها من الأمراض، مؤكدًا أن أسباب الأمراض عدم وجود طرق صحية وآليات لتداول الدواجن النافقة في المزارع؛ فضلًا عن عدم وجود أماكن لإلقاء مخلفات الدواجن؛ وهو ما يسبب الأمراض.





وأوضح: "الدواجن النافقة يتم إلقائها في الترع والمصارف بسبب عدم وجود نظام للتداول"، لافتًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة 3 شركات كبرى تمتلك مجازر كبرى، وسيؤدي ذلك لتحكمهم في سوق الدواجن، ولا يوجد في مصر مجازر تستطيع ذبح أكثر من مليون دجاجة في اليوم.



